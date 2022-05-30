بايدن يستبعد تسليم أوكرانيا صواريخ قادرة على بلوغ روسيا

2022/05/30 | 22:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الاثنين، تسليم أوكرانيا أنظمة صواريخ بعيدة المدى قادرة على بلوغ روسيا رغم المطالب المتكررة من كييف للحصول على هذه الأسلحة.

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