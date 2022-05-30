العراق والبرازيل يبحثان التعاون المشترك بمجال الأمن والدفاع

2022/05/30 | 22:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعبحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الإثنين، التعاون المشترك مع وزير الشؤون الاستراتيجية البرازيلي فلافيو اغوستو في مجال الأمن والدفاع.وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أن "الأعرجي استقبل بمكتبه اليوم، اغوستو والوفد المرافق له الذي ضم نواباً ومسؤولين في الحكومة البرازيلية، بحضور سفير جمهورية البرازيل الاتحادية في بغداد، لويس ايفالدو فيلافانييه كوميز سانتوس، وشهد اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين العراق والبرازيل، وسبل تطويرها من خلال التعاون المشترك، لاسيما في مجال الأمن والدفاع".وقال الأعرجي، خلال اللقاء، إن "استراتيجية العراق الوطنية تعتمد على نقل وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة"، مشيراً إلى أن "الفرصة مناسبة للتعاون والشراكة مع البرازيل، وهناك إرادة لتعزيز هذا التعاون، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، موضحاً أن العراق يؤمن بسياسة عدم التدخل بشؤون الآخرين، وأن نقطة قوة البرازيل هي في حيادها".وبين الأعرجي، أن "العراق يمتلك خبرات كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب والعمليات الخاصة والاستخبارات، من خلال ما اكتسبه في معركته مع داعش"، لافتاً إلى أن "العراق قاتل نيابة عن العالم، وبالإمكان الاستفادة من تجاربه وخبرته في هذا المجال، مشدداً على أهمية أن يتعاون المجتمع الدولي، لتجفيف منابع الإرهاب المالية واللوجستية والإعلامية".من جانبه أعرب الوزير البرازيلي، عن إهتمام بلاده بتوسيع العلاقات مع العراق وتطويرها، على كافة الاصعده، مؤكداً استعداد البرازيل لنقل المصانع العسكرية للأراضي العراقية، من أجل التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين.

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