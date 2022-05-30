2022/05/30 | 22:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحوزته 3000 حبة.. القبض على متهم بالمخدرات في الديوانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/05/30 | 22:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بحوزته 3000 حبة.. القبض على متهم بالمخدرات في الديوانية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بحوزته 3000 حبة.. القبض على متهم بالمخدرات في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).