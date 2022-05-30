أسعار النفط تقفز لأكثر من 120 دولار

2022/05/30 | 22:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.11 دولار أو 1 في المئة.

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