2022/05/30 | 22:40 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حسين الابراهيمي : توافق الصدر مع مبادرة الاطار سيخرجه من الدعم الشعبي | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: vocBLv2VxRY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حسين الابراهيمي : توافق الصدر مع مبادرة الاطار سيخرجه من الدعم الشعبي | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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