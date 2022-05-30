رسميا.. تشلسي يطوي صفحة أبراموفيتش ويحدد الالتزام الجديد

2022/05/30 | 22:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقفل تشلسي الإنكليزي، حقبة الملياردير الروسي، رومان أبراموفيتش، وذلك مع إعلانه الاثنين، عن اتمام عملية انتقال ملكيته بشكل رسمي الى الكونسورتيوم الذي يقوده الأميركي تود بوهلي، أحد مالكي نادي لوس أنجليس دودجرز للبيسبول.

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