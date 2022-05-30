العراق يحصد أربع ميداليات في بطولة الأمام الرضا لألعاب القوى بإيران

2022/05/30 | 22:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… واصل منتخبنا بألعاب القوى حصاده في بطولة الأمام الرضا التي تقام منافسات في مدينة مشهد الايرانية حيث أضاف ثلاث ذهبيات جديدة وفضية واحدة ضمن منافسات اليوم الثاني من البطولة.وتمكن لاعب العشاري هامان عبدالله من خطف الذهبية بعد أن جمع 6561 نقطة فيما خطف زميله عبد السجاد سعدون فضية نفس السباق وبفارق 11 […]

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