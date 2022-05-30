2022/05/30 | 22:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاكد مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن، أن حادث مطعم ليلى عرضي وليس إرهابيا أو جنائيا.وقال اللواء معن لبرنامج "العاشرة" الذي يعرض على العراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "حادث مطعم ليلى كان عرضياً وليس إرهابيا أو جنائيا"، مبيناً أن "سبب الحادث تسرب في منظومة الغاز".وأضاف، أن "الحادث أدى إلى وفاة 4 مواطنين أحدهم غير عراقي وإصابة أحد عناصر الدفاع المدني"، لافتا الى ان "الحديث حول تعرض صاحب المطعم إلى التهديد غير صحيح".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللواء معن: حادث مطعم ليلى عرضي وليس إرهابياً أو جنائياً) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللواء معن: حادث مطعم ليلى عرضي وليس إرهابياً أو جنائياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).