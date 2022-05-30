سقوط صارخين بالقرب من قاعدة عين الاسد في محافظة الانبار

2022/05/30 | 23:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – الانبار

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بسقوط صاروخين بالقرب من قاعدة عين الأسد في محافظة الانبار.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "صاروخين سقطا بالقرب من قاعدة عين الأسد".

وأضاف انه "لاتوجد خسائر بشرية او مادية حسب المعلومات الأولية".

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