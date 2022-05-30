2022/05/30 | 23:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انتشرت في شوارع الرصافة من العاصمة بغداد وخصوصا مدينة الصدر اليوم الاثنين، لافتات تحمل تاريخ 13 حزيران، ما تسبب بقلق لدى الاهالي حول سبب هذا الانتشار.

ظهرت المقالة تحمل تاريخ 13 حزيران..



لافتات تملأ شوارع الرصافة وتثير قلق الاهالي (صور) أولاً على ايرث نيوز.

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