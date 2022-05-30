الرئيس التونسي يدعو

2022/05/30 | 23:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، الاثنين، أعضاء لجنة البندقية في تونس إلى مغادرة البلاد.

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