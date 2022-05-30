صحة واسط تسجل إصابتين بالحمى النزفية

2022/05/30 | 23:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط – واع – دانيال قاسمأعلنت دائرة صحة محافظة واسط، تسجيل إصابتين بالحمى النزفية في المحافظة.وقال مدير عام صحة واسط الدكتور جبار الياسري لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "المحافظة سجلت اليوم إصابتين بالحمى النزفية في قضاء الحي وناحية الموفقية".وأضاف، ان "حالة المصابين مستقرة ويتلقون العلاج اللازم في إحدى مستشفيات المحافظة" .

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