2022/05/30 | 23:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنصات التي اطلقت منها الصواريخ باتجاه قاعدة عين الاسد (صورة)

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