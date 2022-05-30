تحديد موعد انتخابات نادي الطلبة

2022/05/30 | 23:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حدد نادي الطلبة الرياضي، موعد انتخابات النادي واختيار أعضاء الهيئة الإدارية للنادي.وذكر المادي في بيان أن “الهيئة الادارية المؤقتة تدعو أعضاء الهيئة العامة لحضور اجتماع الهيئة المزمع عقده يوم الاربعاء الموافق 15 حزيران المقبل في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر على قاعة ابن فضلان / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / بناية […]

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