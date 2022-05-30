قصف صاروخي قرب قاعدة عين الاسد

2022/05/30 | 23:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بسقوط صواريخ قرب قاعدة عين الاسد بمحافظة الانبار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "خمسة صواريخ سقطت مساء اليوم خارج محيط قاعدة عين الاسد".

وأضاف المصدر أن "الانطلاق كان من الاتجاه الغربي للقاعدة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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