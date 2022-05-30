تحرضان على كراهية العرب

2022/05/30 | 23:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، الاثنين، أن بلاده تدرس إدراج جماعتين يمينيتين متطرفتين على لائحة "المنظمات الإرهابية"، بسبب "تحريضهما على الكراهية ضد العرب"، ويأتي ذلك غداة مسيرة في القدس تخللتها "سلوكيات عنيفة" ضد هذه الأقلية.

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