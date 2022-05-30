العراق يحصد الميدالية البرونزية بالبطولة الدولية بالكرة العابرة والدي بول

2022/05/30 | 23:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حصد المنتخب العراقي، الميدالية البرونزية بالبطولة الدولية بالكرة العابرة والدي بول في الهند.وقال وزير الشباب والرياضة عدنان درجال عبر حسابه على “فيسبوك” إنه “نبارك حصول منتخب العراق بالكرة العابرة والدي بول على الميدالية البرونزية في البطولة الدولية الاسيوية التي اقيمت في الهند”.وأضاف “نثمن الاجتهاد الواضح لاتحاد اللعبة في نشرها وتطورها والحصول […]

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