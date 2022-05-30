باحثون يكشفون عن اطعمة تجعلك أكثر ذكاءً وتعزز قوة الدماغ

2022/05/31 | 00:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… من المعروف أن الفلافانول – وهو مجموعة من الجزيئات التي توجد بشكل طبيعي في الفاكهة والخضروات – لها تأثير مفيد على صحة القلب والأوعية الدموية.يقول الباحثون الآن إن الاستهلاك العالي للفلافانول يمكن أن يزيد من خفة الحركة الذهنية، ويعد الكاكاو هو أغنى مصدر للفلافونويد ، ولكنه موجود أيضًا في العنب والتفاح والشاي […]

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