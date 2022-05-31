الوداد المغربي يتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة بفوزه على الأهلي المصري

2022/05/31 | 00:07 - المصدر: بغداد اليوم

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حقق الوداد المغربي لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه بالفوز على الأهلي المصري بنتيجة 2 - 0، ليكرر الفريق المغربي إنجاز عام 2017 حين فاز بلقب البطولة على الأهلي بالذات بهدفين لهدف.وسجل زهير المترجي ثنائية الوداد في الدقيقتين 17 و48 في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ليحرم بذلك "المارد الأحمر" من تحقيق إنجاز غير مسبوق وهو التتويج بدوري أبطال إفريقيا 3 مرات متتالية بعدما حصد اللقب في نسختي 2020 على حساب الزمالك، و2021 أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في حين حقق الوداد البيضاوي لقبه الثالث بعد عامي 1992 و2017.

وبهذا اللقب كرر وليد الركراكي المدير الفني للوداد المغربي لتكرار، إنجاز مواطنه الحسين عموتة مع بطل المغرب، حين أصبح أول مدرب مغربي يتوج بالبطولة القارية مع الوداد أيضاً في 2017.

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