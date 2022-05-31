الديمقراطي يبلغ الاتحاد باستمرار المنافسة على الرئاسة ويكشف مستجدات المباحثات

2022/05/31 | 00:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- اربيل

اعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاثنين، استمرار مباحثاته مع الاتحاد الوطني لانهاء الازمة السياسية بشأن إدارة الإقليم، مبينا انه ابلغ الاتحاد بتمسكه بمرشح رئاسة الجمهورية ريبير احمد.

وقال عضو الحزب سعيد مموزيني لـ (لبغداد اليوم) ان "الحوارات المشتركة بين الحزبين الكرديين وباقي الأحزاب مستمرة في هذا الأسبوع ومسألة الاتفاق على إدارة إقليم كردستان وكيفية السياسة مع الحكومة الاتحادية في بغداد مستمر الحديث فيها".

وبين أن " الديمقراطي الكردستاني يسعى دائما ومنذ البداية إلى مبدأ الحوار وتقارب وجهات النظر مع جميع الأطراف السياسية وبتالي فنحن ندعو إلى مضي الحوار لانهاء الانسداد السياسي والسعي الحثيث لتشكيل الحكومة".

وتابع ان "الحزب مازال مصرا على ترشيح ريبير احمد لرئاسة الجمهورية دون أي تراجع رغم الحوارات مع الاتحاد بشأن رئاسة الجمهورية".

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