المترجي يحفر اسمه بحروف من ذهب في نهائي أبطال إفريقيا

2022/05/31 | 00:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حفر المغربي زهير المترجي اسمه بحروف من ذهب داخل قلوب أنصار ومحبي فريق الوداد المغربي، بعد تألقه اللافت في نهائي دوري أبطال أفريقيا لعام 2022، وأرقامه الحاسمة التي كانت سبباً رئيسياً في تتويج ناديه بالعروس الأفريقية هذا الموسم.ودخل المترجي تاريخ دوري أبطال أفريقيا من الباب الكبير، بعد قيادته فريقه الوداد للفوز على […]

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