زيلينسكي يحض الأوروبيين على إنهاء

2022/05/31 | 00:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، قادة الاتحاد الأوروبي المجتمعين في قمة استثنائية في بروكسل إلى وضع حد "لخلافاتهم الداخلية"، وإقرار حزمة سادسة من العقوبات ضد موسكو، خصوصا حظر النفط الروسي وهو أمر ترفضه بودابست.

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