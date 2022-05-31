مشاجرة بين جارين تنتهي بمقتل أحدهما في أطراف السماوة

2022/05/31 | 00:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز أفاد مصدر أمني في المثنى، اليوم الثلاثاء، بمقتل شخص أربعيني إثر مشاجرة مع جاره في أطراف السماوة.

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