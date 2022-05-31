الوداد المغربي يهزم الأهلي المصري ويتوج بدوري أبطال أفريقيا

2022/05/31 | 00:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتوج الوداد الرياضي المغربي بلقب دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على الأهلي المصري 2-0 ، في المباراة التي احتضنها ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء. وسجل للوداد زهير مترجي في الدقيقتين 15 و48، الذي كان نجم المباراة. وتوج الفريق البيضاوي بدوري الأبطال للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 1992 و2017.

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