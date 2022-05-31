الوداد المغربي يفوز على الأهلي المصري.. ويُتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا

2022/05/31 | 00:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توج الوداد البيضاوي المغربي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز على الأهلي المصري 2-صفر في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم، التي أقيمت، يوم الاثنين، على ملعب "محمد الخامس" في الدار البيضاء.

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