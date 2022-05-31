وطني الصالات يكثف مرانه تحضيراً لغرب آسيا

2022/05/31 | 00:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ خاضَ المُنتخب الوطني، الاثنين، وحدتين تدريبيتين (صباحيّة ومسائيّة) في صالةِ نادي الكويت الرياضيّة، وذلك تحضيراً لبطولةِ غرب آسيا التي تقامُ في دولةِ الكويت في الرابع من شهر حزيران.وتركزت التمارينُ الصباحيّة على الجانبِ البدني مع الكرةِ بإشرافِ المدربين المساعدين حميد شانديزي وحسين عبد علي، تخللتها أمورٌ فنية، والحالُ نفسه تكررَ في الوحدةِ التدريبيّة […]

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