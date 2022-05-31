في محاولة لعسكرة السياسة اليابانية / بايدن يريد إشراك طوكيو بخطط واشنطن في المحيطين الهندي والهادئ - رشيد غويلب

2022/05/31 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب يستغل الرئيس الأمريكي بايدن تداعيات الحرب في أوكرانيا، لتسريع وتفعيل دور بلاده في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، التي تعتبرها الولايات المتحدة المركز الجيوسياسي للعالم.



وفي هذا السياق زار الرئيس الأمريكي في الأيام الأخيرة كوريا الجنوبية واليابان للقاء أهم حلفائه في المنطقة.



بعد أن أثنى على أداء زعيمي البلدين، الرئيس الكوري الجديد يون سوك يول، ورئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا.



وقد بادر بايدن إلى زي ......





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