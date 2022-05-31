أنا أعرف متى سأموت! - محمد عبد المجيد

2022/05/31 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_المجيد سأموت عندما أتوقف عن القراءة؛ ففي القراءة روحُ الكون التي تطاردني ولا تسمح لي أن أفلت منها فأضيع في الفضاء اللا نهائي، ففيها وضع الخالقُ سِرَّه البديع.سأموت عندما تجف ينابيع الحب داخلي، وتنبت بدلا منها كراهية مصنوعة من دين الشيوخ والأئمة والدُعاة، مبتعدة عن روح الله ورحمته وغفرانه ومحبته.سأموت عندما أردد بيني وبين نفسي: إذا متّ ظمآن فلا نزل القَطــْـرُ، فلا أكترث لسجين مظلوم، ولا لطفل مُغت ......





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