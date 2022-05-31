وكالة الطاقة تقرع جرس الإنذار إزاء مخزون اليورانيوم المخصّب لإيران

2022/05/31 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيينا‭- ‬طهران‭ – ‬الزمان‭ ‬ تجاوز‭ ‬مخزون‭ ‬اليورانيوم‭ ‬المخصب‭ ‬لدى‭ ‬إيران‭ ‬الحد‭ ‬المسموح‭ ‬به‭ ‬بموجب‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬المبرم‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬والقوى‭ ‬الكبرى‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬مرة،‭ ‬بحسب‭ ‬تقرير‭ ‬للوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬اطلعت‭ ‬عليه‭ ‬وكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسيةالاثنين‭.‬ وفقًا‭ ‬لتقديرات‭ ‬منتصف‭ ‬أيار‭/‬مايو،‭ ‬زادت‭ ‬طهران‭ ‬إجمالي‭ ‬احتياطها‭ ‬إلى‭ ‬3809‭,‬3‭ ‬كلغ،‭ ‬مقابل‭ ‬3197‭,‬1‭ ‬كلغ‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير،‭ […]

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