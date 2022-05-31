بوتين‭ ‬مستعد‭ ‬للعمل‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭ ‬لتسهيل‭ ‬النقل‭ ‬البحري‭ ‬

2022/05/31 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بايدن‭ ‬يستبعد‭ ‬تسليم‭ ‬أوكرانيا‭ ‬قاذفات‭ ‬صواريخ‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬روسيا موسكو‭- ‬واشنطن‭ – ‬الزمان‭ ‬ أبلغ‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬نظيره‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬الاثنين‭ ‬بأن‭ ‬موسكو‭ ‬مستعدة‭ ‬للعمل‭ ‬مع‭ ‬أنقرة‭ ‬لتأمين‭ ‬حرية‭ ‬شحن‭ ‬السلع‭ ‬بحرا‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬الحبوب‭ ‬من‭ ‬أوكرانيا‭.‬وفي‭ ‬مكالمة‭ ‬هاتفية‭ ‬مع‭ ‬إردوغان،‭ ‬أعرب‭ ‬بوتين‭ ‬‮«‬عن‭ ‬استعداد‭ ‬الجانب‭ ‬الروسي‭ ‬لتسهيل‭ ‬النقل‭ ‬البحري‭ […]

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