2022/05/31 | 00:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بايدن يستبعد تسليم أوكرانيا قاذفات صواريخ تصل الى روسيا موسكو- واشنطن – الزمان أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب إردوغان الاثنين بأن موسكو مستعدة للعمل مع أنقرة لتأمين حرية شحن السلع بحرا بما يشمل الحبوب من أوكرانيا.
وفي مكالمة هاتفية مع إردوغان، أعرب بوتين «عن استعداد الجانب الروسي لتسهيل النقل البحري […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين مستعد للعمل مع تركيا لتسهيل النقل البحري ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وفي مكالمة هاتفية مع إردوغان، أعرب بوتين «عن استعداد الجانب الروسي لتسهيل النقل البحري […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين مستعد للعمل مع تركيا لتسهيل النقل البحري ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتين مستعد للعمل مع تركيا لتسهيل النقل البحري ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).