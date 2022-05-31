عناصر كتيبة آزوف الأوكرانيّة يواجهون الإعدام

2022/05/31 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسكو‭- ‬الزمان أعلن‭ ‬مسؤول‭ ‬محلّي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬دونيتسك‭ ‬الانفصالية‭ ‬الموالية‭ ‬لروسيا‭ ‬الاثنين‭ ‬أنّ‭ ‬مقاتلي‭ ‬كتيبة‭ ‬آزوف‭ ‬الذين‭ ‬استسلموا‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ماريوبول‭ ‬الأوكرانيّة‭ ‬سيحاكمون‭ ‬وقد‭ ‬تصدر‭ ‬بحقّهم‭ ‬أحكام‭ ‬بالإعدام‭.‬‮ ‬‭ ‬وأعلن‭ ‬يوري‭ ‬سيروفاتكو‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬دونيتسك‭ ‬الانفصالية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬أوكرانيا‭ ‬عبر‭ ‬التلفزيون‭ ‬الروسي‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬كل‭ ‬ّأسرى‭ ‬الحرب‭ ‬موجودون‭ ‬على‭ ‬أراضي‭ ‬جمهورية‭ ‬دونيتسك‭ ‬الشعبية‭ (‬المعلن‭ ‬استقلالها‭ […]

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