صفقات جديدة لريال مدريد في الموسم المقبل

2022/05/31 | 00:38 - المصدر: بغداد اليوم

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كشفت صحيفة “آس” الإسبانية، عن خطة ريال مدريد الإسباني للموسم المقبل، حيث يستهدف الميرينجي تعزيز صفوفه بعدد من العناصر الجديدة خلال الميركاتو الصيفي القادم.

حيث أكدت الصحيفة، أن ريال مدريد يضع الأولوية الآن للتوقيع مع أنطونيو روديجر، مدافع تشيلسي السابق، وأوريلين تشواميني لاعب خط وسط موناكو الفرنسي.

وينتهي عقد روديجر مع تشيلسي بحلول 30 يونيو القادم، بينما يتبقى موسمين فقط في عقد تشواميني مع موناكو، ويطلب النادي الفرنسي مبلغ يصل لـ 80 مليون يورو من أجل الإفراج عن لاعبه.

الصفقات الجديدةصحيفة “آس” أفادت أن التوقيع مع أنطونيو روديجر أصبح حقيقة بالفعل، حيث سيوقع مع الميرينجي على عقد يمتد لـ 2026، وسيكون لديه شرط جزائي في عقده بقيمة 450 مليون يورو!

على الجانب الآخر، لم يتم الانتهاء من صفقة تشواميني، لكن الأمور في مراحلها الأخيرة بالفعل، في ظل رغبة اللاعب الفرنسي في الانتقال إلى ريال مدريد واللعب في سانتياجو برنابيو في الموسم القادم.

ويبدو أن هذه الصفقة ستنتهي قريبًا، خاصة وأن موسم موناكو الجديد سينطلق في 18 يونيو المقبل، حين يلعب الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا، لذا سيطمح الفريق الفرنسي في إنهاء تلك الصفقة قبل انشغاله بالمباريات القادمة.

العائدون من الإعارةسيتمكن ريال مدريد بحلول 1 يوليو من استقبال 4 من لاعبيه العائدين من الإعارة، حيث سيؤدي اثنين منهم دورًا مهمًا للغاية، حيث سيعود كلًا من أودريوزولا من فيورنتينا ومايورال من خيتافي وكوبو من مايوركا بجانب رينير من بوروسيا دورتموند.

حيث أثبت أودريوزولا نفسه في الدوري الإيطالي مع فيورنتينا، وإذا لم يكن هناك عرض مثير للاهتمام للاعب، سيعمل ريال مدريد على وضعه بديل لداني كارفخال.

بينما مايورال، الذي أصبح على علم بوضع لوكا يوفيتش وماريانو دياز، فقد قال مؤخرًا: “سأقدم الموسم مع ريال مدريد وسأرى ما هو الشعور “.

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