2022/05/31 | 00:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصبحت المغرب، ثاني أكثر دولة حصداً لدوري أبطال إفريقيا بعد تتويج الوداد البيضاوي باللقب مساء الاثنين.وذكرت شبكة “أوبتا” العالمية أن “المغرب، أصبحت ثاني أكثر دولة تحصد أنديتها دوري أبطال إفريقيا/ كأس الأندية الإفريقية البطلة (7 مرات) بعد أندية مصر التي حصدت 16 بطولة”.وبينت أن “الوداد عادل رقم غريمه الرجاء بتتويج كل […]

ظهرت المقالة بعد تتويج الوداد..



المغرب ثاني أكثر دولة حصداً لدوري أبطال إفريقيا أولاً على ايرث نيوز.

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