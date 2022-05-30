الغزو الروسي وركود الصين.. أسعار النفط ترتفع والعالم أمام الاختبار الأصعب

2022/05/31 | 00:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدفوعة بقرارات صينية تتعلق بتخفيف إجراءات الإغلاق الصحي لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتجدد جهود قادة الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق يحظر معظم واردات النفط الروسية إلى دول الاتحاد، وصلت أسعار النفط الخام، الاثنين، إلى مستويات هي الأعلى لها منذ شهرين.

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