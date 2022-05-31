الحكم بالإعدام على مدان بهجوم دموي في بغداد

2022/05/31 | 00:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭- ‬الزمان‭ ‬ أصدرت‭ ‬محكمة‭ ‬عراقية‭ ‬حكماً‭ ‬بالإعدام‭ ‬بحقّ‭ ‬قيادي‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ – ‬الدولة‭ ‬الاسلامية،‭ ‬لإدانته‭ ‬بأنّه‭ ‬‮«‬المسؤول‭ ‬الأوّل‮»‬‭ ‬عن‭ ‬هجوم‭ ‬انتحاري‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2021،‭ ‬وأودى‭ ‬بحياة‭ ‬32‭ ‬شخصاً،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬رسمي‭ ‬نشر‭ ‬الاثنين‭.‬‮ ‬ وفجر‭ ‬انتحاريان‭ ‬نفسيهما‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2021‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬العاصمة‭ ‬بغداد،‭ ‬بهجوم‭ ‬تبناه‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬وأوقع‭ […]

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