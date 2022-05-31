لو أعيدت الانتخابات؟

2022/05/31 | 00:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام سيذهب‭ ‬العراق‭ ‬لا‭ ‬محالة‭ ‬الى‭ ‬صفحة‭ ‬تهدد‭ ‬السلم‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وتنعكس‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العام‭ ‬وتزيد‭ ‬من‭ ‬الابتلاءات‭ ‬المستعصية‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬جرت‭ ‬انتخابات‭ ‬مبكرة‭ ‬ثانية،‭ ‬كما‭ ‬تروج‭ ‬بعض‭ ‬المبادرات‭ ‬أو‭ ‬الشخصيات‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬مسعى‭ ‬منها‭ ‬لايجاد‭ ‬حل‭ ‬للانسداد‭ ‬السياسي‭ ‬المصنوع‭ ‬في‭ ‬الأصل‭ ‬بأيدي‭ ‬عناصر‭ ‬التداول‭ ‬في‭ ‬المشهد‭ ‬الرسمي‭ .‬ الانتخابات‭ ‬هي‭ ‬في‭ […]

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