شرطة كربلاء: جميع السجون والمواقف في المحافظة تعمل وفق مبادئ حقوق الأنسان

2022/05/31 | 00:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء المقدسة – واعأكدت قيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة، أن جميع السجون والمواقف في المحافظة تعمل وفق مبدأ حقوق الأنسان.وذكر بيان لمديرية شرطة محافظة كربلاء المقدسة والمنشآت تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "في الوقت الذي نثمن فيه دور الإعلام المتميز بنقل الحقائق ومساندة القوات الأمنية في عموم العراق وبالذات محافظة كربلاء المقدسة لما له من الأثر الكبير في رفع الروح المعنوية لعناصر الشرطة والجيش وجميع التشكيلات الأخرى ، لافتة الى ان "بعض المواقع نشرت صورة على أنها من داخل أحد السجون وتحديداً من قسم المخدرات في قضاء الهندية، ومن أجل توضيح الحقائق أمام الرأي العام نوضح أن هذه الصورة ليست حقيقية وهي صورة وهمية ومفبركة وليست في محافظة كربلاء المقدسة". وأضاف البيان، أن "جميع السجون والمواقف في مدينة كربلاء تعمل وفق مبادئ حقوق الإنسان و وهي مفتوحة لجميع اللجان التي تحضر من حقوق الإنسان والمنظمات الدولية والمحلية ووزارة الداخلية"، مؤكدا انه "بإمكان اي لجنة زيارة اي موقف أو قسم للتأكد من ذلك في اي وقت كان ".ودعت القيادة بحسب البيان، وسائل الإعلام والإعلاميين والناشطين لنقل الحقائق من مصادرها الرسمية وعدم استخدام الصور المفبركة بمحاولة لإيهام الرأي العام كون الإعلام يحمل رسالة حقيقية للعالم أجمع ، كذلك فإننا نثمن الدور الكبير لوسائل الإعلام في نقل الحقائق ودعم القوات الأمنية.

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