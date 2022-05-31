إسرائيل تعتقل اثنين من المشتبه بهم بتهمة الاعتداء على صحفي في الشيخ جراح

2022/05/31 | 01:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة الإسرائيلية، يوم الاثنين، في بيان، إن اثنين من المشتبه بهم اعتقلا للاشتباه في اعتدائهما على صحفي كان يغطي اشتباكات في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، يوم الأحد.

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