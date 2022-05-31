خاص لإيرث نيوز| الهجرة تتحدث عن “ملف خطير” وتتعهد بإنهائه: لن نتركهم يواجهون المتاعب

2022/05/31 | 01:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ قالت وزارة الهجرة اليوم الثلاثاء، إنها ماضية بإنهاء ملف النزوح في العراق والذي وصفته بـ “الخطير”، فيما أكدت استعدادها لتوفير المستلزمات المطلوبة لتخفيف حر الصيف على النازحين داخل المخيمات.وأضاف وكيل الوزارة كريم النوري في تصريح لوكالة ايرث نيوز، أن “وزارة الهجرة وفي كل عام توفر بعض الاستعدادات لمواجهة الظروف الطبيعية كالامطار أو […]

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