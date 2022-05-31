2022/05/31 | 01:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز نادي الوداد المغربي بلقب وكأس دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه على نادي الأهلي المصري بهدفين بدون مقابل في مباراة نهائي البطولة التي أقيمت في ملعب محمد الخامس بالعاصمة المغربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوداد المغربي يتوج بلقب أبطال أفريقيا على حساب الأهلي المصري) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوداد المغربي يتوج بلقب أبطال أفريقيا على حساب الأهلي المصري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).