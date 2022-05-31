إدارة القوة الجوية: نمتلك أدلة تثبت تورط أعضاء سابقين بقضايا فساد مالي وإداري

2022/05/31 | 01:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدرت الهيئة الادارية المؤقتة “الشرعية” لنادي القوة الجوية، بياناً هاماً بشأن ملفات الفساد في النادي.وذكر النادي في بيان أن “الهيئة الادارية المؤقتة “الشرعية” لنادي القوة الجوية، في الوقت الذي تثمن به الموقف المهني الرائع والمسؤول الذي سطرته الهيئة العامة في اجتماع يوم امس الذي أقيم في مقر قيادة القوة الجوية بحضور عدد […]

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