إصابات بنزاع عشائري مسلح بسبب

2022/05/31 | 01:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بسقوط جرحى بنزاع عشائري مسلح بسبب "المواشي" شرقي بغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "5 اشخاص بينهم امرأة وطفل اصيبوا باندلاع نزاع بين عشيرتين في منطقة الفضيلية شرق بغداد".

وأضاف أن "النزاع بسبب المواشي".

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