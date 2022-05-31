2022/05/31 | 01:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقطت خمسة صواريخ الإثنين على قاعدة في غرب العراق تستضيف قوات من التحالف الدولي المناهض لتنظيم الدولة الإسلامية، من دون أن يؤدي انفجارها إلى وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية، وفق ما أعلن مسؤول في التحالف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقوط صواريخ على قاعدة عسكرية عراقية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سقوط صواريخ على قاعدة عسكرية عراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).