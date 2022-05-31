الاتحاد الأوروبي يعلن عن

2022/05/31 | 02:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، عن الموافقة على فرض حظر جزئي على واردات النفط الروسية.

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