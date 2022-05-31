الفصل بين الجنسين في المدارس.. مصلحة تربوية أم ضرر؟

2022/05/31 | 02:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما الحلول والمعالجات التي تقدمها وزارة التربية بشأن الواقع التعليمي؟ ومدى سيطرة الوزارة على النظام في هذه المدارس والمعاهد الأهلية؟

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