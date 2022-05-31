واشنطن تعلق على محادثات تركيا مع السويد وفنلندا بشأن عضوية الناتو

2022/05/31 | 03:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض، يوم الاثنين، أن جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي تحدث عبر الهاتف مع إبراهيم كالين كبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والمتحدث باسمه.

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