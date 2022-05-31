المصارف الخاصة: الحسابات المصرفيَّة الفعَّالة تتجاوز 6 ملايين حساب

2022/05/31 | 04:09 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، أن عدد الحسابات المصرفية الفعّالة تبلغ أكثر من 6.69 مليون حساب حتى نهاية العام 2021، مضيفة أنَّ نسبة النمو خلال العام الماضي فقط بالمقارنة مع العام 2020 بلغت 9.75 % .

وقال المدير التنفيذي للرابطة علي طارق: إنَّ “الحسابات المصرفيَّة الفعّالة تبلغ حتى نهاية العام الماضي “6،696،657 حسابا، مقسمة إلى 2,016,322 حسابا جاريا، و 3,915,175 حساب توفير، 573,205 حسابات للشركات، و191،955 حسابا للوديعة الثابتة”.

وأضاف أنَّ “إجمالي النمو الذي تحقق في الحسابات المصرفيَّة خلال الأعوام “2017 - 2021” بلغ

392 ٪، وهذا يعود إلى تسهيل إجراءات فتح الحسابات المصرفيَّة من قبل المصارف، وزيادة الخدمات، ومشروع توطين الرواتب الذي أطلقه البنك المركزي بالتنسيق مع الحكومة، وزيادة عدد فروع المصارف”.

وأكد أنَّه “خلال السنوات الـ 5 الماضية، كان أعلى معدل نمو في حسابات الوديعة الثابتة، وذلك بسبب زيادة الثقة بالقطاع المصرفي بشكل تدريجي وتنوع الخدمات المصرفيَّة، مشيرا إلى أن حساب التوفير جاء بالمرتبة الثانية من حيث النمو وبعدها حساب الشركات والحساب الجاري”.

ولفت طارق إلى أنَّ “نسبة النمو خلال العام 2021، مقارنة مع العام 2020 بلغ فيها، الحساب الجاري

2 ٪ وحساب الشركات 22٪ وحساب التوفير 12 % وحساب الوديعة الثابتة 3 %.

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