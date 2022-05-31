هل ستزود أمريكا أوكرانيا بصواريخ تصل لروسيا؟.. بايدن يرد

2022/05/31 | 04:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الاثنين، إنه لا يخطط لإرسال أي صواريخ إلى أوكرانيا يمكن أن تصل إلى الأراضي الروسية.

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