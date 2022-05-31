2022/05/31 | 04:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقدر محللون اقتصاديون تحدثوا لشبكة CNBC الأميركية وجود فجوة تمويل بنحو 6 تريليونات يوان (895.52 مليار دولار) في الإيرادات الحكومية الصينية بسبب الموجة الأخيرة من فيروس أوميكرون وعمليات الإغلاق واسعة النطاق المعمول بها منذ منتصف مارس في البلاد.

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