2022/05/31 | 05:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يثير انتشار جدري القردة تساؤلات حول إمكانية تحوله إلى وباء، وارتفاع مستوى الخطر الذي يشكله على حياة الناس حول العالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل يتحول جدري القردة إلى جائحة؟ منظمة الصحة تعلق) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل يتحول جدري القردة إلى جائحة؟ منظمة الصحة تعلق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).